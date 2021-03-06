Bakan Pakdemirli’nin ağabeyi cezaevinde coronaya yakalandı

Manisa merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2014 yılında faaliyete geçen T Tipi Cezaevi'nde Covid-19 vakası sebebiyle hükümlü görüşleri 10 gün boyunca geçici olarak askıya alındı. Edinilen bilgilere göre, geçen hafta cezaevinde yapılan sağlık taramasında bir koğuşta kalan hükümlülerde pozitif vakalara rastlandı.

Rutin sağlık taraması sırasına Covid-19'a yakalan hükümlü sayısının 50'ye ulaşmasını ardından, durum Adalet Bakanlığı'na bildirildi. Adalet Bakanlığı talimatı doğrultusundan hareket geçen cezaevi yönetimi, salgının yayılması önlemek için cezaevinin 10 günlük karantinaya alınmasını ve cezaevine giriş çıkışların yasaklanmasını kararlaştırdı.

HÜKÜMLÜ YAKINLARI DURUMU GÖRÜŞMEDE ÖGRENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Manisa T tipi cezaevinin 10 günlük karantinaya alınmasını hükümlü yakınları görüşmeye cezaevine geldiklerinde öğrendiği iddia edildi. Yakınlarıyla görüşmek için cezaevine giden hükümlü yakınlarının cezaevi yönetimi tarafından ‘Cezaevi karantinaya alındı' gerekçesiyle görüşmeye alınmadığı iddia edildi.

Manisa T Tipi Cezaevi'nde Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantinaya alınanların arasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kardeşi olan ve 2016 yılından buyana FETÖ terör örgütüne üye olmaktan tutuklu bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli'nin de olduğu öğrenildi.

Cezaevinde coronaya yakalanan ve Prof.Dr. Mehmet Pakdemirli'ninde içinde bulunduğu 50 kişinin koğuşlarda karantinada tutulduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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