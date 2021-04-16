Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin uçağı havada arızalandı. Ankara’dan Şırnak’a hareket eden Orman Genel Müdürlüğü uçağı, Malatya Erhaç havalimanına acil iniş yaptı.

Uçakta bulunanlardan alınan ilk bilgilere göre uçağın motor jeneratöründe arıza yaşanınca pilot acil iniş yapmak zorunda kaldı. Motor arızası yaşanan uçakta, AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan yardımcısı Hadi Tunç, DSİ genel müdürü Kaya Yıldız, bitkisel üretim genel müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.

Bakan Pakdemirli ve uçakta bulunanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Malatya Valisi Aydın Baruş ve protokol üyeleri de havaalanına geçti. (İHA)