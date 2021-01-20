Bakan Selçuk’tan İbrahim Kalın’a yanıt

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden çocuklar ile kar topu oynadığı bir fotoğrafı paylaştı.

Bakan Selçuk paylaşımında, “Resmi bir okul ziyaretindeyiz. Saygıdeğer protokol karşımda. Açılışı da bakan yapıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, “Hocam sizin protokolü çok sevdim. Kıskanıyoruz ama” diyerek Bakan Selçuk’un paylaşımına yanıt verdi.

Bakan Selçuk, İbrahim Kalın’ın bu yanıtını alıntılayarak, “Hocam, gelin bir sonraki protokollü açılışı beraber yapalım. Eldivenler benden. İyi hazırlanın lütfen, sağlam atıyor çocuklar” ifadelerini kullandı. İHA

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