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Bakan Selçuk’tan LGS açıklaması: Ocak ayı LGS örnek soru kitapçığı yayınlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezî sınava katılacak öğrenciler için ocak ayı örnek soru kitapçığının yayımlandığını duyurdu.

Güncellenme: 11:48, 06/01/2021
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Bakan Selçuk’tan LGS açıklaması: Ocak ayı LGS örnek soru kitapçığı yayınlandı

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “2021 LGS kapsamındaki merkezî sınava hazırlanan öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ayrıca, hafta sonu TRT EBA Ortaokul’da sınav özel yayınlarımıza bekliyoruz” dedi.

LGS OCAK 2021 ÖRNEK SORULARI

ÖRNEK SORULAR LGS TARİHİNE KADAR SÜRECEK

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise, LGS için 2018-2019 öğretim yılından beri her ay örnek soru paketlerinin yayımlandığı hatırlatılırken, Ocak ayı örnek sorularının sınava girecek öğrencilerin kullanımına sunulduğu belirtildi. Ocak ayı örnek sorularında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri alanlarından 10’ar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce alanlarından 5’er soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılındaki ilk örnek soru paketi, 2 Aralık 2020 itibarıyla 8inci sınıf öğrencilerinin kullanımına sunulmuştu.

Bakanlıktan LGS için bugüne kadar paylaşılan örnek soruların adedi sözel bölümde 480, sayısal bölümde ise 400 olmak üzere toplam 880e ulaştı. Örnek soruların, 6 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek LGS’ye yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edeceği bildirildi. (DHA)

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