Bakan Soylu’dan Boğaziçi açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara izin vermeyen Türk polisi, doğru yapmıştır. Şiddetle, Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısını kırdılar.

*Polisimiz, kırılan kapıyı güvenlik için plastik malzemeler ile tutturdu. İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar. Özel güvenlikçilerin kelepçesi ile polisimiz, yine kapıları birbirine tutturdu.

*Bunu eleştirenlere soruyorum; ne yapılsaydı yani? Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye girmesine izin mi verilseydi? Polise ‘katil’ diyenlere göz yumulup ‘buyurun geçin’ mi denseydi? Terör örgütü marşı okuyanlara üniversite, teslim mi edilseydi? Veya ‘Durun lütfen! Kapı tamircisi veya çilingir çağıralım’ mı denseydi?

*Türk Polisi, kanunun gereğini yerine getirmiştir. 12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum: Demokrasi hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır. İşi gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız.

*Ancak milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işimiz var. Devlet olarak, aziz milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile kamu düzeni ve güvenini, huzurumuzu, bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz. DHA

İlginizi Çekebilir Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa kararı! Rektör Danışmanı Prof. Zafer Yenal görevi bıraktı