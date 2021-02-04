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Bakan Soylu’dan sert Twitter çıkışı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım ağı Twitter'a sert eleştirilerde bulundu. Soylu, "Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:26, 04/02/2021
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Bakan Soylu’dan sert Twitter çıkışı

İçişleri Bakanı Soylu’nun “Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” paylaşımına ‘nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği' notunu ekleyen Twitter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Boğaziçi Üniversitesiyle ilgili bazı paylaşımlarına da kısıtlama getirdi.

“EMPERYALİZMİN OYUNCAĞI TESLİM ALAMAZ”

Bakan Soylu, bu gelişmelerin ardından Twitter’dan sosyal paylaşım platformuna sert eleştirilerde bulundu.

Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Terör örgütlerine ve sapkın LGBT’ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır.

* Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz…

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Yayınlanma Tarihi:22:22,