Bakan Süleyman Soylu’dan bildiri açıklaması: Pısırık pısırık yaşamışlardır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 104 emekli amiralin bildiri yayımlamasıyla ilgili “O bildiriyi yayınların aklından Doğu Akdeniz hiçbir zaman geçmemiştir. Cesaret de edemezler. Akıllarından geçerse efendileri onlara döner ‘siz neyi düşünüyorsunuz’ diye sorgularlar ve yargılarlar diye pısırık pısırık yaşamışlardır” dedi.

“BU TAVİZLER SIRTIMIZDA BÜYÜK KAMBURDUR”

Gelecek nesillere sorunsuz bir ülke bırakmak istediklerini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

* Değil darbe yapmaya kalkmak, bunu zihninden geçirenlere bile tarihin en büyük cezasını vermezsek, bu millet bize, ‘sizden bir şey olmaz’ desin.

* Bu tip düşünceye karşı ve darbeye karşı tüm milletimiz sıfır tolerans içinde olmalıdır. Her türlü eleştirileri ortaya koyalım, heyecanımızı umudumuzu.

* Ama şunu söyleyelim, her darbe bu ülkeyi geriye götürmüştür. Esas itibariyle ardından büyük tavizler verilmek zorunda kalınmıştır. Bu tavizler sırtımızda büyük kamburdur.

* Biz bu kambura rağmen büyüyoruz. Gelecek nesillerimiz hiç endişe etmesinler onlara bir kambur bırakmayacağız, dümdüz yollar bırakacağız. DHA