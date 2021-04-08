Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter Bursa yerine Bilecik’e iniş yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın cenazesine helikopterle giderken kötü hava şartları nedeniyle Bilecik'e iniş yaptı. Soylu'nun cenazeye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait bir araca binerek yetiştiği öğrenildi.

Güncellenme: 22:09, 08/04/2021
HaberlerGündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrinde PKK/YPG’li teröristlerin düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan iki askerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın (28), Bursa’nın İnegöl ilçesindeki cenazesine katılmak üzere Ankara’dan helikopterle yola çıktı.

İnegöl’deki kötü hava şartları nedeniyle iniş yapamayan Soylu’yu taşıyan helikopter Bilecik’e yöneldi. Bilecik Edebali Stadına iniş yapan helikopterden inen Bakan Soylu, cenazeye Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait araçla yetiştirildi. Bakan Soylu’nun cenazenin ardından yine karayoluyla Ankara’ya döndüğü öğrenildi. DHA

İlginizi ÇekebilirSuriye'de şehit olan Uzman Onbaşı Çakır'a vedaSuriye'de şehit olan Uzman Onbaşı Çakır'a vedaİlginizi ÇekebilirSüleyman Soylu açıkladı: Etkisiz hale getirildilerSüleyman Soylu açıkladı: Etkisiz hale getirildiler
Ankara Bilecik Bursa helikopter İçişleri Bakanı İnegöl ÖZEL HAREKAT PKK Polis PYD şehit Süleyman Soylu Suriye Terör terör örgütü
Yayınlanma Tarihi:22:04,