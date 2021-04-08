Bakan Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter Bursa yerine Bilecik’e iniş yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrinde PKK/YPG’li teröristlerin düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan iki askerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın (28), Bursa’nın İnegöl ilçesindeki cenazesine katılmak üzere Ankara’dan helikopterle yola çıktı.

İnegöl’deki kötü hava şartları nedeniyle iniş yapamayan Soylu’yu taşıyan helikopter Bilecik’e yöneldi. Bilecik Edebali Stadına iniş yapan helikopterden inen Bakan Soylu, cenazeye Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait araçla yetiştirildi. Bakan Soylu’nun cenazenin ardından yine karayoluyla Ankara’ya döndüğü öğrenildi. DHA

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