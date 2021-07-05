Bakan Yanık’tan Elmalı davası açıklaması: Çizimler bu dosyaya ait değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Türkiye’de büyük yankı uyandıran Elmalı davasıyla ilgili Yanık, şu ifadeleri kullandı;

*Bakanlık olarak bu davayla ilgili iki ayrı süreci eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Birincisi hukuki süreç, ikincisi sosyal destek süreci. Elmalı davasında çocuklarla ilgili durum tespit edildikten sonra sosyal ve ekonomik destek vermeye başladık. Mağdur çocukların durumu çok sıkı takip ediliyor.

“ÇİZİMLER DOSYAYA AİT DEĞİL”

*Dosyanın içeriğiyle alakalı detaylı bilgi vermek doğru değil. Bu dava daha bitmedi. Bunu kamuoyuna hatırlatmak lazım. Biz kararlılıkla süreci takip ediyoruz.

*Maalesef bu tür konularda dezenformasyon metodu da işliyor. Davayla ilgili olduğu söylenen birtakım ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil.

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