Bakan yardımcısı: Bugünlerde garip hava olayları yaşanabilir

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabından hava olaylarıyla ilgili uyarı mesajı paylaştı. Birpınar, “Bu günlerde garip hava olayları yaşanabilir” dedi.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK TAHMİNİNİ PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20-26 Mart 2021 haftasına ait hava durumu tahminlerinde ise “Hafta sonunda hissedilir derecede artacak olan hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor” denildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ, KUVVETLİ RÜZGAR VE ÇIĞ UYARISI

Öte yandan Meteoroloji, birçok il için uyarılarda bulundu. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege’de yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Balıkesir, Eskişehir ve Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

MGM’nin uyarılarında ise şu ifadeler yer aldı:

* Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Balıkesir, Eskişehir ve Rize çevrelerinde kuvvetli olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Bursa çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Çığ uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.