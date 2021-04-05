Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan Ekrem İmamoğlu’na yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni doğan bebekler için destek paketi dağıtacaklarını duyurmuştu.

İmamoğlu, mesajında “3 çocuk tavsiye etmek kolay da masraflarını karşılamak kolay değil. Yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını 4 ay karşılayabilecek destek paketini ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. Özellikle bebek ürünleri üreticilerimizi kampanyaya desteğe davet ediyorum” demişti.

BAKAN SELÇUK’TAN İMAMOĞLU’NA YANIT

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekrem İmamoğlu’nun söz konusu paylaşımını alıntıladı.

Selçuk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

* İlçe belediyelerimizin yıllardır yeni doğanlara yaptıklarını büyükşehir olarak keşfetmenizden dolayı memnun olduk.

* Ayrıca doğum/eğitim/sağlık/öksüz-yetim yardımı gibi çocuk odaklı desteklerimiz de var.

* 130 bin çocuğumuz düzenli SED almakta. Hani gerekirse tekraren keşfetmeyin.