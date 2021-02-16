Bakanlar Kurulu’nun gündemi il bazında önlemler

Bakanlar Kurulu toplantısında Türkiye çapındaki corona virüs önlemlerinde önümüzdeki dönemde il ve ilçe bazlı değerlendirmelerin yapılabilmesi için gereken çalışmaların ön plana çıkması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı il bazında haftalık corona virüs vaka kırılımlarını yayımlamaya başlarken Türkiye’de dün 7,945 kişide daha corona virüs vakası tespit edildi. Salgında günlük ölüm sayısı 91 kişiye gerileyerek 16 Kasım’dan bu yana en düşük değeri aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’da yaptığı açıklamada hafta başında yedi günün vaka sayısını il bazında açıklayacaklarını ifade ederek, “Yerinde karar dönemindeyiz” dedi.

Yayımlanan verilere göre 8-14 Şubat haftasında 100,000 nüfusta en yoğun vaka sayısının görüldüğü illerin Doğu Karadeniz’de olduğu görüldü. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’den oluşan kesimde vaka sayısı il başına 171 ile 228 arasında değişti.

Nüfusu en yüksek illerden İstanbul’da 100,000 kişide 60.19, İzmir’de 44.39, Ankara’da 35.49 vaka görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer bakanlar daha önce corona virüs salgınını yavaşlatmak için başlatılan tedbirlerde il bazlı kararlar alınabileceğini ifade etmişlerdi.

Bakanlar Kurulu toplantısının yarın yapılması planlanıyor.

İL BAZINDA VERİLERİN ÖNEMİ

Reuters’a bilgi veren yetkililer il bazında vaka detaylarının açıklandığına dikkat çekerek, bu verilerin önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitim, restoranların yeniden açılabilmesi gibi konularda il bazında değerlendirmelerin de önünü açacağına dikkat çekiyorlar.

Yetkililer il-ilçe bazlı verilerin hem önlemlerin gevşetilmesinde hem de gerekirse önlemlerin kuvvetlendirilmesinde kullanılabileceğini de söylüyorlar.

Reuters’a bilgi veren bir yetkili, “Dünden itibaren corona virüs vakaları il bazında açıklandı. Bununla hem daha iyi sonuçlar elde edilen illerde hayatın normalleşmesi, restoranların açılması, okullarda yüz yüze eğitim gibi adımlar atılabilir. Bununla, ayrıca il bazında görülen mutasyonu da gözlemlemek ve halkı bilinçlendirmek için gösterge elde edilecek” dedi ve ekledi:

“Çarşamba günü yapılacak bakanlar kurulunda ilk ve ana gündem maddesi yine pandemideki gelişmeler ve tedbirler konusu olacak. Sağlık Bakanı Koca bu konuda bir sunum yapacak ve aşı çalışmaları dahil son gelişmeler hakkında kabineyi bilgilendirecek. Bununla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek. İl bazında kısıtlamaların hafifletilmesi, örneğin sokak kısıtının azaltılması özellikle büyükşehirler için, lokanta-restoran ve kafelerin artırılmış tedbirlerle açılması gibi adımlar atılabilir. Ancak son dönemde rakamlar 6,000-8,000 aralığında. Bunun ciddi olarak azalması gerekiyor ama beklendiği kadar tedbirler uygulanamadı.”

Yetkili kabinenin bir diğer gündem maddesinin ise ekonomi olacağını da belirtti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan, haftalık verilerin salgınla mücadele konusunda “yerinden alınacak kararlar için hazırlık” olduğunu belirterek, “Şu an Sağlık Bakanlığı iller ya da ilçeler düzeyinde belirlenecek kriterlere göre önlemleri değerlendirecek model üzerinde çalışıyor. Bu uygulama ile bölgesel kararlar alınabilmesi için yol haritası belirlenmiş olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer bakanlar kurulu toplantısının ilk olarak dün yapılmasının öngörüldüğünü ancak gündem yoğunluğu nedeniyle yarına alındığını, yeni ertelemelerin de mümkün olduğunu söylediler.

Reuters’a bilgi veren bir başka yetkili, “Hastalığın yayılmaması adına tedbirlerin yayılımı engelleyecek düzeyde devam etmesi esas olacak. Türkiye genelinde belirlenecek kriterler il bazında verilerle birlikte değerlendirilecek. Böylece okullarda yüz yüze eğitim, kafe ve restoranların açılabilmesi gibi konularda hem gevşeme hem de gerekirse daha sıkı tedbirlerin bölgesel olarak alınabilmesi mümkün olacak” dedi.

Yetkili ayrıca önümüzdeki aydan itibaren Çin’den aşı konusunda “hızlı bir tedarik” süreci görüleceğini de belirtti.

VAKA SAYISI ARTTI, ÖLÜMLER GERİLEDİ

Yine sağlık Bakanlığı verilerine göre 15 Şubat tarihinde yeni vaka sayısı bir önceki güne göre yaklaşık 1,700 kişi arttı. Yeni vakaların yedi ve 14 günlük hareketli ortalama yaklaşık 7,800 kişi ile son üç haftanın en yüksek düzeyinde yatay seyretti.

Aşılama çalışmasına bakıldığında bu sabah itibarıyla birinci doz aşısını alanların sayısı 3.4 milyon, ikinci doz aşısını alanların sayısı 516,013 kişi oldu.

Aşılama çalışmalarında ise iki doz aşı uygulama sayısı 640,000, bir doz uygulanan aşı sayısı 3.96 milyona çıktı. (Reuters)