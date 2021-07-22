Bakanlığı karıştıran işten çıkarma kararı

Tarım Bakanlığı'nda, Çocuk Esirgeme Kurumu yurdunda yetişen kadın memurun işten çıkarılması tartışma yarattı. 2018'de göreve başlayan R.A.'nın işine son verildi. Gerekçe olarak da “10 gün kesintisiz süreyle mazeretsiz biçimde işe gelmeme” gösterildi. İşine son verilen R.A., savcılığa yaptığı suç duyurusunda kurumda kendisine yönelik mobbing ve taciz iddialarında bulundu. Ancak “delil yetersizliği” gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

AÇTIĞI DAVA REDDEDİLDİ

R.A.'nın avukatları bu karara itiraz etti. Cinsel tacizle suçlanan kurumda görevli bir şoför de R.A.'ya karşı “iftira davası” açtı. R.A.'nın işe dönmek amacıyla yerel mahkemeye açtığı dava da reddedildi. Bunun üzerine R.A.'nın avukatları Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. A.'nın avukatı, itiraz dilekçesinde şu iddialarda bulundu: “Müvekkilim yaşamış olduğu durumu iş yerindeki müdüre defalarca anlatmaya kalkmış, müdürün taraflı tutumu sonucunda herhangi bir verim alamamış hatta çoğu zaman dinlenilmemiştir. Müvekkil, müstafi sayılması sonucunda herhangi bir savunması alınmamış, bir kere tebligatın iade edilmesi üzerine bir daha tebligat göndermemiş, müfettiş kayıtlarına ‘davet edildiği halde gelmedi' ibaresi eklenmiştir.”

BAKANLIK: BİZ UYARDIK

Bakanlık yetkilileri ise SÖZCÜ'ye, “Bu memurumuz birkaç kez mazeretsiz olarak işe gelmeyince, önce uyarıldı. Ancak uyarıları dikkate almadı. Aynı şekilde 10 gün üst üste işe gelmeyince de yasa gereği işine son verildi. İşine son verildikten sonra mobbing ve taciz iddialarında bulundu. Ancak mahkemeye de kuruma da bu konuda somut delil sunamadı” dediler.