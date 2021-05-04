Bakanlığın sahibi olduğu taş ocağı Cengiz İnşaat çalışanından sorulacak

Rize’nin İkizdere İlçesi’nde yer alan İşkencedere Vadisi’nde yaşayan köylüler, bölgedeki taş ocağı projelerine karşı eylemlerini sürdürüyor.

Köylüler, Gürdere ve Cevizlik köylerine ağaçlar kesilerek kurulacak taş ocağı projesinin geçim kaynaklarına ve doğaya zarar vereceğini belirtiyor.

Resmi evraklarda bölgede hayata geçen projenin sahibi T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 11. Bölge Müdürlüğü görülüyor.

Proje için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden “Hammadde Üretim İzin Belgesi” alan Bakanlık, bu yılın başında Cevizlik Bazalt Ocağı için, Nisan ayında da Gürdere Bazalt Ocağı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na proje tanıtım dosyası sundu.

CENGİZ İNŞAAT’IN ÇALIŞANI

4 milyon 200 bin lira yatırım bedeli olan Gürdere’deki taş ocağının tanıtım dosyasında yer alan bir detay dikkat çekti.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 11. Bölge Müdürlüğü’nün sahibi olduğu proje ile ilgili iletişim için Cengiz İnşaat’ın çalışanı Muhammet Özgür Uzun’un e-posta adresini ve cep telefonu numarasını verdi.

5 YILDA 75 MİLYON TON MALZEME ALINACAK

İkizdere ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulanacak ocaktan yıllık 15 milyon ton malzeme alınacak. 5 yıl işletilecek olan taşocağından çıkartılan malzeme, Cengiz İnşaat tarafından Rize’nin İyidere ilçesindeki lojistik merkez ve liman projesinin deniz doldurularak oluşturulacak terminal sahası için kullanılacak.

KESİLEN AĞAÇLAR SATILACAK

231 bin metrekarelik orman alanında kurulacak projenin işletme aşamasında olabilecek etkilerinin başında ağaç kesimi yer alıyor.

Sunulan tanıtım dosyasına göre, Orman Bölge Müdürlüğü, işleme sahalarına tekabül eden ormanlık alanlarda kesilecek ağaçları belirleyecek. Daha sonrasından damgalanan ağaçların araziden kesilerek satışa sunulmaları için direkt satış ya da ihale yolu ile satışı gerçekleştirilecek. İzin alanında yer alan ağaç varlığı orman idaresine ait bu nedenle damgalanması, kesilmesi ve satışı da yine orman idaresi tarafından yapılacak.

Tanıtım dosyasında taş ocağı için ne kadar ağaç kesileceği belirtilmezken göre proje alanına D925 Rize-İspir yolu takip edildikten sonra açılacak orman yolları üzerinden devam edilerek ulaşım sağlanacağı ve bu nedenle açılması planlanan yol güzergahı için ağaçlar kesileceği belirtildi.

LİMANI İHALESİ GİZLİ KAPAKLI YAPILMIŞTI

Rize'ye yapılacak, İyidere Lojistik Limanı inşaatı ihalesini 1 milyar 370 milyon liraya Cengiz İnşaat ile Yapı ve Yapı ortaklığı almıştı. 16 Temmuz 2020’de, kanunun esas olarak öngördüğü rekabetçi “açık” usul yerine, tartışmalı 21b usulüyle gerçekleştirildi. Duyuru ilanı verilmeden, özel olarak davet edilen şirketlerle gizli kapaklı yapılan ihalenin sonuç ilanı 1 Eylül’de yayınlandı. Sözleşmede, projenin 28 Ağustos 2020 – 11 Aralık 2023 tarihleri arasında 1.200 günde tamamlanması öngörüldü.

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