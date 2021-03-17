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Bakanlık duyurdu! Teslim oldular

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK'dan kaçan 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Güncellenme: 22:28, 17/03/2021
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Bakanlık duyurdu! Teslim oldular

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014- 2019 yılları arasında örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri belirlendi” denildi.

Açıklamada ayrıca, 2021 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK’dan kaçarak Türkiye’ye teslim olanların sayısının 35’e ulaştığı bildirildi. DHA

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