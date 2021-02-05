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Bakanlık duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Güncellenme: 10:17, 05/02/2021
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Bakanlık duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Tunceli’de ‘Eren-7 Mercan Munzur’ operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1062 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi, 41 işbirlikçi yakalandı, 168 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Eren operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi. (DHA)

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