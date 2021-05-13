Bakanlık kapısına tabela astığı tesisten şimdi ‘çıkın’ diyor

Ankara’nın Kalecik ilçesi Değirmenkaya Mahallesi’nde 40 yıldır arıcılık yapan Nezaket Osan ve bakanlığın genç çiftçi projesi ile arıcılığa başlayan kızı Ezgi Osan’ın arı kovanları, önce 2017 yılında mahalle muhtarının şikayeti üzerine, arıcılık yönetmeliğine uymadığı gerekçesiyle köyden uzağa taşındı.

Köy dışında tesis kiralayan Osan ailesi arıcılık faaliyetlerini burada 4 yıl kadar sürdürdü. Bu süreçte İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri ailenin tesisini ziyaret etti, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi televizyonu ailenin hayat serüvenini öven yayınlar yaptı, tesise hibe desteği sağlandı.

SPOR TESİSİ KURULMAK İSTENDİ

Osan ailesinin yeni arıcılık tesisi bu kez Kalecik Belediyesi’nin arı kovanları yakınına futbol sahası ve park kurmak istemesi nedeniyle, yönetmeliğe uymayacağı gerekçesiyle tehlikeye girdi. İtirazlar üzerine Kalecik Belediyesi’nin projeden vazgeçtiği iddia edilse de spor tesisinde ısrar eden kişilerin CİMER’e şikayet ettiği öne sürüldü. CİMER şikayeti sonucu arıcı aileye, Kalecik İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 17 Mayıs 2021 tarihinde arı kovanlarının bulunduğu alandan kaldırılacağı tebliğ edildi.

KAPISINA TABELA ASTIĞI TESİSTEN ŞİMDİ ‘ÇIKIN’ DİYOR

Kovanların kaldırılmasına gerekçe olarak arı kovanlarının çeşmeye ve kendi evlerine yakınlığı gösterildi. Ailenin bu tesisi 4 yıldır faaliyette iken Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri de defalarca ziyarette bulunmuş, yönetmeliğe aykırılık tespit edilmemişti. Dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tesis kapısına tabela da asılmıştı.

Osan ailesinden yaklaşık 2 km uzaktaki orman arazisine taşınmaları, burada arıcılık yapmaları istendi. Arıcı aile bir kez daha tesislerini taşımak istemedikleri gibi, ormanın içerisinde bu işi yapamayacaklarını belirtti.

“BİR ARI KOVANINI 300 KOVANA ÇIKARDIM”

1984 yılından beri arıcılık mesleğini aynı mahallede sürdürdüğünü belirten Nezaket Osan, şunları söyledi;

*Çocuk denilecek yaşta evlendirildim ve maalesef ilkokuldan sonra okuma fırsatı ailem tarafından verilmedi. Ancak, babam arıcılık mesleği ile uğraşmaktaydı.

*Bana ve kız kardeşlerime henüz çocuk yaşta iken bunu öğretti. Evlenirken de bana çeyiz olarak bir kovan arı hediye etti. Bugün geldiğim noktada o bir kovan arı 300 kovan sayısına kadar ulaştı. Bu meslek ile ben ayaklarım üzerinde durmayı başardım. Arılarım sayesinde hayatım anlam kazandı.

*Ekonomik ve sosyal anlamda özgürleştim. Özgüvenim arttı. Bu benim işim, mesleğimdi ve artık ev kadını değildi adım.

“BAKANLIK RÖPORTAJ YAPIYOR, ADIMA HİKAYELER YAZILIYORDU”

Hayat hikayesi medyada da ilgi çeken Nezaket Osan, “Bakanlığımız gelip röportajlar yaptı, adıma hikayeler yazıldı, birçok TV kanalı çekim için geldi, hatta birçok üniversite öğrencisine, ilkokul mezunu olmama rağmen pratik anlamda ders verir hale geldim. Arılarım olmasaydı ben var olmayacaktım” diye konuştu.

“MAALESEF MESLEĞİ BIRAKMAYA ZORLANMAKTAYIZ”

Üniversite okuyan kızı Ezgi Osan’ı da arıcılık alanında yetiştirdiğini, 2017 yılında bakanlığın genç çiftçi projesinden arıcılık alanında hibe desteği alarak bu alanda iş sahibi olduğunu belirten Nezaket Osan, “Bugün geldiğimiz noktada ise maalesef mesleği bırakmaya zorlanmaktayız” dedi.

“CİMER ŞİKAYETİ SONUCU ARILARIMIZIN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ”

Nezaket Osan, arı kovanlarının bulunduğu yerden neden kaldırılmak istendiğini de şöyle anlattı:

*Kalecik Belediyesi arılarımızın yakınındaki araziye futbol sahası ve park kurmayı planladı. Bu tesislerin kurulması halinde arıcılık yönetmeliğine aykırı bir durum ortaya çıkacak ve şikayet durumunda arılarımızın kaldırılması gündeme gelecekti. Bunu ifade ettik.

*Belediye başkanı yapımından vazgeçip alana selektör cihazı ve gelir getirici projeler yapma kararı aldı. Köyde ikameti olmayan birkaç kişi spor tesisini yaptırmakta ısrar etti ve arılığımızı şikayet ettiler. Bizim yüzümüzden bu tesisin yapılmadığını söyleyerek köyde hedef tahtası haline getirdiler. CİMER şikayeti sonucu arılarımızın kaldırılmasına karar verildi.

“ÖNCE DESTEKLERİ İLE VAR ETTİLER, BUGÜN YOK EDİYORLAR”

Yıllardır faaliyet gösterdikleri bu alanın şimdi yasak olduğuna dikkat çeken Nezaket Osan, “Sorunun çözümü için tarım bakanı yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece’ye dilekçe ile görüşmek için randevu talep etmemize rağmen sesimizi duyuramadık, hiçbir dönüş alamadık. Önce destekleri ile var ettiler bugün sahip çıkmayarak bizi yok ediyorlar” diye dert yandı.

“EVİMİZDEN UZAKTAKİ ORMANA GİTMEMİZ İSTENDİ”

Nezaket Osan, çözüm olarak kendilerine evlerinden uzakta arıcılık yapılması istendiğini belirterek şöyle konuştu;

*Arılarımızın bulunduğu yer yerleşim yerlerinin uzağında ve bugüne kadar komşularımızla bu noktada bir sıkıntımız olmadı. Köyümüzde, komşularımız evlerinin yakınında ve altında her türlü hayvancılık faaliyetini yapabilirken; bizler en az 2 km uzaktaki ormana gitme tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmaktayız.

*Biz kadınların evimizden uzakta, bize öneri olarak sunulan orman bölgesinde, bu işi yapmamız olanaksız olduğu için, çok sevdiğimiz ve yaklaşık 40 yılımızı verdiğimiz mesleğimizi bırakmak zorunda kalacağız.

“ARILARIMIZI VE ARICILARIMIZI RAHAT BIRAKIN”

İkinci kez tesislerini taşımak zorunda kalacak olan Osan ailesi, “Tebligatın yapılacağı gün olan 17 Mayıs'ta tebligat için geldiklerinde kovanlarımızın bir bölümünü arılığımızın önünde yakacağız” dedi. Osan ailesi, arıcılara uygulanan baskılara da dikkat çekerek şöyle konuştu:

*Tarım ve Orman Bakanlığı arılarımızı ve bizleri çıldırttı. Türkiye’deki tüm arıcılar üzerindeki Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yanlış politikalarına karşı çıkmaya, bizlere ve tüm Türkiye’deki yaşamış olduğu sorunlara sahip çıkmaya çağırıyoruz.

*Arılarımız Tarım Bakanlığı’nın baskısı sonucunda kovanlarının altına oğul vermek zorunda kaldılar. Bizim arılarımızın uğramış olduğu bu baskı, yarın Türkiye’deki tüm arıcıların başına gelecektir. Bugün arılarımız bal, polen, propolis, perka, arı sütü ve diğer arı ürünlerini üretmekte özgür bırakılsın. İnsanlığa hizmet etsinler. Lütfen arılarımızı ve arıcılarımızı rahat bırakın.