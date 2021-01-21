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Bakanlık tepki çeken görüntüyle ilgili suç duyurusunda bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırıklareli'nde hazır döner paketlerken hijyene aykırı hareketlerde bulunarak çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaşan 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güncellenme: 20:40, 21/01/2021
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Kırklareli’nde bir iş yerinde hazır döner paketlemesi yapan 2 kişi, maskesiz bir şekilde hijyene aykırı hareketlerde bulunarak video çekti. TikTok uygulamasından paylaşılan bu görüntünün tepkilere neden olması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada “Tik Tok üzerinden yapılan paylaşım sonucu, toplumda infiali neden olan Kırklareli’ndeki söz konusu işletme tespit edilmiş, denetimler yapılmış, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi. DHA

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