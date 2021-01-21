Bakanlık tepki çeken görüntüyle ilgili suç duyurusunda bulundu

Kırklareli’nde bir iş yerinde hazır döner paketlemesi yapan 2 kişi, maskesiz bir şekilde hijyene aykırı hareketlerde bulunarak video çekti. TikTok uygulamasından paylaşılan bu görüntünün tepkilere neden olması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada “Tik Tok üzerinden yapılan paylaşım sonucu, toplumda infiali neden olan Kırklareli’ndeki söz konusu işletme tespit edilmiş, denetimler yapılmış, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi. DHA