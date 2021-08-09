Bakanlıktan Eda Nur Kaplan açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayetçi olduktan sonra geride bir not bırakarak hayatına son veren Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olacağını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara’nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bir süredir ablasıyla birlikte yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

“HAKKIMI YERDE BIRAKMAYIN”

İntiharından bir gün önce karakola giderek iki kişi tarafından cinsel istismara uğradığını dile getirip şikayetçi olan Eda Nur Kaplan, geride bir de not bıraktı. Eda Nur’un annesine seslenerek yazdığı notta “Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun” ifadeleri yer aldı.

“DAVA AÇILIRSA MÜDAHİL OLACAĞIZ”

Konuyla ilgili bugün bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise “07.08.2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız.” dedi. (DHA)

