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Bakanlıktan ‘Elmalı Davası’ açıklaması: Talebimiz kabul edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Antalya Elmalı’da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir" dedi.

Güncellenme: 22:23, 01/07/2021
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Bakanlıktan ‘Elmalı Davası’ açıklaması: Talebimiz kabul edildi

Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen davayla ilgili, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

“GÜVENLİ BİR YAŞAM ALANI SAĞLAYACAĞIZ”

Mahkemeye yaptıkları başvurunun kabul edildiğini duyuran bakanlık, şu açıklamayı yaptı:

* Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir.

* Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız.

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Yayınlanma Tarihi:22:20,