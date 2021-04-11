Bakanlığın teşekkürüne İBB’den yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür edilen bir paylaşım yapıldı.

Bakanlığın hesabından yapılan paylaşımda “Yapımı Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen, tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak Haydarpaşa Arkeopark projesini tanıttığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

İBB’DEN YANIT

İBB’nin sosyal medya hesabında da bakanlığa yanıt verildi. Belediye tarafından yapılan paylaşımda “Haydarpaşa Garı ve çevresi İstanbul'un tarihi ve kültürel geçmişi açısından çok kıymetli bir alan. Bölgenin korunması ve geleceğe aktarılması bizim açımızdan çok önemli. Bakanlığa bu tür projelerin şeffaf şekilde tanıtılması adına iletişim desteği vermek bizim için zevktir” denildi.