Bakırköy’de 220 metrekare daire icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul İli Bakırköy İlçesi Zeytinlik Mahallesi 59 Ada 61 Parsel , 151.482,00 M2 Yüzölçümlü, 4.Blok 3. Kat A-6 Giriş 7 Nolu Bağımsız Bölüm 193/151482 Arsa Paylı Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı, Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut15/03/2020tarihli bilirkişi raporuna göre ” Satışa konu, kıymet takdiri istenen taşınmaz; İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Zeytinlik Mah.,(Belediye kayıtlarında Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesi) Adnan Kahveci Bulvarı:1 Dış Kapı Nolu adreste, tapunun 59 ada, 61 Parsel Sayılı, 151.482,00m2 yüzölçümlü parsel üzerinde yer alan, KAT MÜLKİYETLİ, 193/151482 Arsapaylı, “A TİPİ 14 BLOK, B-1 TİPİ 19 BLOK, B-2 TİPİ 6 BLOK, C TİPİ 12 BLOK, D-1 TİPİ 6 BLOK, D-2 TİPİ 1 BLOK SOSYAL TESİS BİNASI İLE ARSASI , Kat Mülkiyeti, 4/3/A-6 (Bağımsız Böl No:7) “MESKEN” in TAM hissesi satışı söz konusudur.

Anataşınmaz; konum itibari ile rapor eki haritada görüleceği üzere Bakırköy, Ataköy “ATAKÖY KONAKLARI” olarak bilinen üzerinde çok sayıda ve tipte Bodrum+Zemin+5 Normal katlı Bloklar bulunan, özel güvenlikli, peyzajlı, Fitness, açık kapalı yüzme havuzu, açık kapalı otopark, Oyun Alanları, tenis kortu, futbol/basketbol sahaları, AVM (A PLAS) site içerisinde yer almakta olup Bakırköy'ün nezih sitelerindendir.

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