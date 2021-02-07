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Balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu

İzmir Foça'daki balıkçı barınağındaki tekneler arasında bir erkek cesedi bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:43, 07/02/2021
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Balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu

Foça Balıkçı Barınağı’nda, saat 08.30 sıralarında, balıkçılar tarafından teknelerin arasında bir erkek cesedi bulundu. Durum, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirildi. Polis ekiplerince denizden çıkartılan cesedin, 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu görüldü.

Foça dışından geldiği ve 4-5 saat kadar önce öldüğü tahmin edilen kişinin üzerinden kimliğini belirtir bir belge çıkmadı. Ceset, polis ve savcının olay yerindeki incelemesini ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatan polis, denize düşüp öldüğü sanılan kişinin kimliğinin tespitine çalışıldığı bildirdi. (DHA)

 

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Emniyet izmir Polis
Yayınlanma Tarihi:12:25,