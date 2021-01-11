Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nden yedek parça ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 18 Ocak tarihinde saat 10.30'da yapılacak ihale ile asansör yedek parçası alınacak.. Detaylı bilgi için tıklayınız…. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6206387}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/balikesir-ataturk-sehir-hastanesinden-yedek-parca-ihalesi-6206387');aip2('newsArticle', {"identifier":6206387,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/balikesir-ataturk-sehir-hastanesinden-yedek-parca-ihalesi-6206387/","headline":"Balu0131kesir Atatu00fcrk u015eehir Hastanesiu2019nden yedek paru00e7a ihalesi","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Atat\\u00fcrk","Bal\\u0131kesir","internet"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/11/iecrop/asansor_16_9_1610349747.jpg","author":"u0130smail Kahraman","datePublished":"2021-01-11 10:22:44","dateModified":"2021-01-11 10:22:44","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":450}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/balikesir-ataturk-sehir-hastanesinden-yedek-parca-ihalesi-6206387/');