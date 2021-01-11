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Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nden yedek parça ihalesi

Balıkesir’de bulunan Atatürk Şehir Hastanesi, 21 kalem asansör yedek parça malzemesi satın alınması için ihale düzenleyecek.

Güncellenme: 10:22, 11/01/2021
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Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nden yedek parça ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 18 Ocak tarihinde saat 10.30'da yapılacak ihale ile asansör yedek parçası alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız…

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