Balıkesir Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Balıkesir Üniversitesi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık teknikeri alanlarında sözleşmeli personel alacak. Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecek.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…