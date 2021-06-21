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Balıkesir’de 3,5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi’nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, saat 15.36'da yerin 5 kilometre derininde gerçekleşti.

Güncellenme: 16:17, 21/06/2021
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Balıkesir’de 3,5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathaneleri'nden yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 3,5 olarak belirtildi. Deprem sonrasında herhangi bir olumsuzlukla ilgili açıklama yapılmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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