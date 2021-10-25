Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Dereli Mahallesi'nde orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Dereli Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 06.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevlere Balıkesir, İzmir ve Çanakkale’den sevk edilen 3 helikopter ile havadan, Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 12 arasöz ve 3 su ikmal aracıyla da karadan müdahale ediliyor. Kızılçam ormanı olan bölgedeki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.