Balkanlar üzerinden gelen kar ile Trakya bembeyaz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan uyarının ardından Balkanlar üzerinden gelen kar ve soğuk hava, Trakya’da etkisini göstermeye başladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 6 dereceye düştüğü Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan’a sınır Vaysal, Hamzabeyli, Süleymandanışment ve Hacıdanışment köylerinde kar kalınlığı, yer yer 10 santime ulaştı. Ormanlık alanlarda, baharda çiçek açan ağaçların üzerine düşen karlar, görsel güzellik oluşturdu.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Kar yağışı, buğday üreticileri tarafından sevinçle karşılandı. Hacıdanışment köyünde çiftçilik yapan İsmail Dağlar, kar yağışının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, “Çok zamandan beri yağmıyordu ama bu yıl yağdı, kar sevinci yaşıyoruz. Bizim için çok güzel oldu, çiftçinin yüzü güldü. Bu yıl iyi yağış aldık ekinlerimizde güzel, inşallah hasatta güzel kazanç elde ederiz. Nisan ayında hep yağmur yağar, bu yıl kar yağdı” dedi.

Mestan Baştepe ise kar yağışının buğdaya çok iyi geldiğini söyleyerek, “Bizim buralara nisanda normalde kar yağar, 3-4 yılda bir ama bu kadar etkili olmuyor. En son 13 Nisan 1997’de bu kadar etkili oldu. O yıldan sonra yağdı ama bu kadar etkili olmadı” diye konuştu.

TEKİRDAĞ’IN YÜKSEKLERİ BEMBEYAZ

Tekirdağ’da ise kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi 3 derece olduğu Ganos Dağı’nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Çiçek açan erik ağaçları, karla kaplandı. Yamaç paraşütü yapılan Uçmakdere bölgesine uçuşa giden uçuş eğitmeni Kadir Aksoy, kar manzarası eşliğinde uçmak istediklerini ancak kar yağışı ve rüzgar nedeniyle iptal ettiklerini söyledi. Aksoy, kamerası ile kar altında kalan Ganos Dağı ve uçuş pisti çevresini görüntüledi.

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. (DHA)