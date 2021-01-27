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Balkanlar’dan gelen kar yağışı Edirne’den giriş yaptı

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de kar yağışı başladı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Kapıkule'de ise kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:26, 27/01/2021
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Balkanlar’dan gelen kar yağışı Edirne’den giriş yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar uyarılarının ardından Edirne'de beklenen yağış başladı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar yoğun şekilde devam edeceğini aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan uyarıda da, Trakya’da hava sıcaklıklarının eksi dereceleri inmesiyle birlikte buzlanmaların oluşabileceği ifade edilerek, dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Kapıkule Gümrük Kapısı bölgesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Kapıkule Gümrük Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. (İHA)

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