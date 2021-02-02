Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Balkonundan rastgele ateş ettiği içini kendisini ihbar eden kişiyi vurdu

Elazığ'da akşam saatlerinde balkonundan rastgele ateş eden E.Ç., kendisini polise ihbar eden F.K.'yi, aşağıya inerek silahla yaraladı. F.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken E.Ç. gözaltına alındı.

Güncellenme: 21:41, 02/02/2021
Haberler Gündem
Balkonundan rastgele ateş ettiği içini kendisini ihbar eden kişiyi vurdu

Olay, akşam saatlerinde Nailbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre evinin balkonundan rastgele ateş eden E.Ç., kendisini polise ihbar ettiğini öğrendiği F.K.’yle sokağa inerek tartışmaya başladı.

Ellerinde silah bulunan E.Ç. ve F.K.’nin tartışması sokak ortasında kavgaya dönüştü. F.K., vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. F.K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

E.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, F.K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. DHA

İlginizi ÇekebilirÖnce silahla vurdu sonra hastaneye bırakıp kaçtıÖnce silahla vurdu sonra hastaneye bırakıp kaçtı
Cinayet Elazığ Haber Kayseri Polis Sağlık