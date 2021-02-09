Balon balığı faciası iddiasına Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Antalya'ya bağlı Kaş ilçesi açıklarında demirleyen bir yük gemisindeki personelin olta ile avladığı balon balıkları geminin aşçısı tarafından pişirildi. Pişen balon balıklarından yiyen Ali Işık isimli gemi süvarisinin yaşamını yitirdiği bazı denizcilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Hukukçu olduğunu belirten Kamil Yüceoral, Amatör Denizci Hareketi isimli sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada şunlar belirtildi:

“Antalya Kaş açıklarında demirlemiş olan gemideki mürettebatın tuttuğu “balon balıklarını” yiyen gemi personeli yaşamını yitirdi. Ona yakın gemici hastanelik oldu. Denizcilerin sosyal medyadan balon balıklarını paylaşarak yaptığı açıklamada; “’Bundan bir şey olmaz’ diye pişiren ve personele sunan gemi aşçısının yemeğini yiyen, gemi süvarisi Ali Işık zehirlenerek hayatını kaybettiğini ve çok sayıda personelin hastanede komada olduğunu öğrenmekten üzüntü duyuyorum. Özellikle bu dönemde tutulan yada poşetlerde satılan her ne şekilde olursa olsun “balon balıklarını” sakın yemeyiniz, yedirmeyiniz. Tüm gemilerimize, profesyonel amatör denizcilerimize balıkçılarımıza duyuralım, bu konuda tekne ve iskelelere, uyarıların asılmasını temin edelim”

BAKANLIK HABERİ YALANLADI

Olayın Kaş ilçesinde duyulmasının ardından onlarca kişi hastane ve belediyeyi arayarak bilgi almak istedi. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı incelemede ise balon balığından zehirlenip ölen kimse bulunmadığı haberi denizcilerin platformunda paylaşan Kamil Yüceoral hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş (AKP) “Böyle bir şey yok, araştırdık balon balığından zehirlenen hastanelik olan, ölen kimse yok, bu haber nereden çıktı bilmiyoruz. Sağlık Bakanlığı'da araştırdı ve konu ile ilgili soruşturma başlattı. Başhekimde ve ilçe sağlık müdürlüğünde böyle bir bilgi yok” diye konuştu.