Balyoz Davasında 7 sanığın beraat kararının bozulmasına itiraz

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından yeniden görülen Balyoz Davasında yargılanan 237 kişi hakkında beraat kararı verilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 7 sanık yönünden verilen beraat kararına itiraz etmesinin ardından, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 sanık hakkındaki beraat kararının bozulmasına karar vermişti.

BOZMA KARARININ HUKUKEN HATALI OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, “Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021 tarihli kararında, kamuoyunda Balyoz Davası olarak bilinen komplo davaya ilişkin İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararları hakkında, Müvekkil Çetin Doğan ve diğer 6 sanık yönünden ‘hukuken hatalı' ve ‘maddi karşılığı olmayan' gerekçelerle bozma kararı vermiştir” ifadeleri kullanıldı.

KARARA İTİRAZ EDİLMESİ TALEP EDİLDİ

Dilekçede, “Söz konusu karar, açıkça ‘hukuka' ve ‘maddi gerçeklere' aykırı olup, yalnızca 7 sanık yönünden verilmiş olan bozma kararı dosya kapsamındaki deliller ile hiçbir şekilde örtüşmediğinden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, CMK'nın 308. maddesi kapsamında ilgili karara itiraz edilmesini talep etmek gerekmiştir” denildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 14 Haziran 2021 tarihli bozma kararı hatalı hukuki değerlendirmelere dayandığının kaydedildiği dilekçede, “Gerçekleştiği kabul edilen suçun unsurlarına dair yapılan değerlendirme ve varılan kanaatlerin Ceza Hukukunun temel ilkelerine aykırı olduğu belirtildi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Balyoz Harekat Planı isimli dijital dokümanın sahte olduğunun sabit olduğunun belirtildiği dilekçede, “Aynı delillerle suçlanan, aynı delillerle cezalandırılmalarına karar verilen ve aynı delillerle haklarında beraat kararı verilen tüm sanıklardan sadece 7 kişi yönünden kararın temyiz edilmesi objektif hukuka uygun bir yaklaşım olmayıp, eşitlik ilkesine aykırı olduğu” kaydedildi.

Dilekçede, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, Çetin Doğan hakkındaki beraat kararını bozan kararına karşı itirazda bulunulması talep edildi.