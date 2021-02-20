Banka müşterilerinin bilgilerini ele geçirip milyonluk vurgun yaptılar

Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay, 6 ay önce istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan dolandırıcılık başvuruyla ortaya çıktı.

Banka hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini belirten mağdurların şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada siber polisi mağdurların ifadesi üzerine çalışma başlattı.

BANKA BİLGİLERİ VE SİM KART

Araştırmalarda, dolandırıcılık şebekesinin, mağdurların bilgilerini ele geçirdikleri anlaşıldı. İddiaya göre, banka müşterilerinin bilgilerini elde eden şebeke üyeleri, ikinci adım olarak, hesabını boşaltacakları kişiler adına yeni SİM kart çıkardı. Sahte kimliklerle yeni SİM kart çıkarılınca müşterilerin telefon hatları iptal edildi.

MESAJLAR YENİ HATTA GELDİ

Bu aşamada, yeni hatlarla banka müşteri hizmetlerini arayan dolandırıcılar, ellerindeki müşteri bilgileri ile güvenlik adımlarını geçti. Daha sonra müşterilerin internet bankacılığına giriş yapan şüpheliler, şifre mesajlarının kendi hatlarına gelmelerini sağladılar.

1 MİLYON 808 BİN LİRA

Girdikleri banka hesaplarındaki paraları tek tek farklı hesaplara aktaran, alışveriş yapan şüphelilerin bu yöntemle 44 eylemde 1 milyon 808 bin 159 lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Bankaların 975 bin 700 liralık işlemi ise şüpheli bularak iptal ettiği öğrenildi.

43 GÖZALTI

Çalışmalarda 48 şüpheli belirleyen polis operasyon hazırlığı yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan talimat alınarak Manisa, Gaziantep ve İstanbul'da 7 ilçede eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerden birinde, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelinin babası polise mukavemet gösterince, etkisiz hale getirildi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 2'si kurusıkı 3 tabanca 283 gram uyuşturucu madde, 50 cep telefonu 47 sim kart ve bazı dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.