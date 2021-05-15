Bankacıların aşı isyanı

Corona virüs pandemisinin başlangıcından bu yana vatandaşlarla iç içe olan banka çalışanları, hala aşı sıralamasına alınmadı. Pandemi döneminde 50’ye yakın arkadaşını kaybeden banka çalışanları, sosyal medyadan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrı yaparak “Bankacılar aşı istiyor” kampanyası başlattı.

Tam kapanma döneminde bile aktif çalışmaya devam eden bankacılar, ‘'Duyun artık sesimizi. Hastanelerden sonra en yoğun insan sirkülasyonu bankalarda… Kaç bankacı öldü, kaç kişi bankalardan virüs kaptı, kimsenin umurunda değil. Bankacılar aşı istiyor, bize de günah” dediler.

Hem kendileri ve yakınları için risk altında olduklarını, hem de vatandaşa hastalık bulaştırma riski olduğunu belirten bankacılar, “Her gün yüzlerce insan ile muhatap oluyoruz bir müşteri ortalama 5-10 dakika şube içinde kalıyor, aynı havayı soluyoruz. Pandemi döneminde 50’ye yakın bankacı arkadaşımızı kaybettik'' dediler ve Sağlık Bakanı Koca'yı mesaj yağmuruna tuttular.

FUTBOLCU VAR BANKACI YOK

Bugüne dek aşı sıralamasına alınan meslek grupları sağlıkçılar, futbolcular, öğretmenler, gazeteciler, avukatlar, bazı kurumlardaki kamu görevlileri, turizm çalışanları ve muhtarlar oldu. Türkiye'de aşılama ilk olarak sağlık çalışanları ile başlamıştı.

Sağlık çalışanlarının ardından, öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşlar aşılanmaya başlandı. Bu kapsamda, 19 Ocak’ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş üzeri vatandaşlar için de aşılama gerçekleştirildi. Şu anda 55 yaş üzeri vatandaşlar aşı randevusu alabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Haziran sonu 40 yaş üzerini aşılamak istiyoruz” açıklaması yapmıştı.