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Bankalar açık mı? Bayramda bankalar, PTT, kargolar ve eczaneler açık mı?

Bugün itibariyle Ramazan bayramı başladı. Bu bayramda da yine birçok kurum kapalı olacak. Tüm bankalar resmi tatil kabul edilen Ramazan Bayramı süresince ve hafta sonu kapalı olacak. Peki bayramda eczaneler ve PTT açık olacak mı?

Güncellenme: 08:31, 13/05/2021
HaberlerGündem
Bankalar açık mı? Bayramda bankalar, PTT, kargolar ve eczaneler açık mı?

Vatandaşlar bayram heyecanı yaşarken bir yandan da gündelik işlerini tamamlamak istiyor. Bayramda hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olduğu merak konusu oldu. Bayram boyunca aralarında bankalarında bulunduğu birçok kurum kapalı olacak.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Tüm bankalar resmi tatil kabul edilen Ramazan Bayramı süresince kapalı olacak.

ECZANELER BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler bayram boyunca nöbet sistemine göre çalışacak.

PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Büyük PTT şubelerinin kapalı olması bekleniyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir.

Ramazan tatil