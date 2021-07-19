Bankalar, eczaneler ve kargolar arefe günü açık mı?

Kurban bayramı 20 Temmuz itibariyle başlayacak. Arefe günü hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olduğu merak konusu oldu. Arefe günü birçok resmi kurum öğleden sonra kapalı olacak.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar arefe günü yarım gün hizmet verecek.

AREFE GÜNÜ ECZANELER VE KARGOLAR AÇIK OLACAK MI?

Arefe Günün'de eczaneler öğlene kadar açık olacak. Daha sonrasında ise nöbet sistemine göre çalışacak. Kargolar özel şirket olduğu için çalışma saatlerini kendi belirliyor ancak gün boyu çalışması bekleniyor.