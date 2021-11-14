Bankamatik sürgünü

Kaymakam Harun Reşit Han, iddiayla ilgili açıklama yapmadı. Ancak yakınlarına, “Eşimin işe gitmeden maaş aldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Eşim aynı zamanda ikinci görevle sosyal yardımlaşma vakfında da görevlidir. Görevini yerine getirmektedir. Tüm ilçe halkı bunu bilmektedir” dediği öğrenildi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Mahmudiye ilçe Devlet Hastanesi Müdürü Erman Atalar, aynı hastanede çalışan ve uzun süredir işe gelmeyen Mahmudiye Kaymakamı Harun Reşit Han'ın paramedik (Acil Tıp Teknikeri) eşi Kübra Han hakkında işe gelmemesi nedeniyle tutanak tuttu. Bankamatik memuru olarak çalışan Kübra Han'ın durumunu ortaya çıkaran hastane müdürü Erman Atalar'a fatura kesildi. Müdür Atalar'ın Eskişehir'in en uzak ilçesi Günyüzü ilçe Devlet Hastanesi Müdürlüğü görevine sürüldüğü iddia edildi. Sürgüne neden olaylar ise şöyle başladı: Kaymakam Harun Reşit Han'ın eşi Kübra Han, geçtiğimiz Haziran ayında eşinin de görev yaptığı ilçedeki Devlet Hastanesi'nde geçici görevlendirme ile paramedik olarak göreve başladı. Ancak Kübra Han, ambulansta paramedik olarak çalışmak yerine hastanede kendisine bir oda tahsis edilerek idari birimde görevlendirildi. Kübra Han, 5 ayda 12 günlük izni haricinde mazeret bildirmeden işe gitmedi. Durum hastane çalışanları arasında huzursuzluk yarattı. Yaşananlar İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge'ye kadar ulaşması üzerine Kübra Han hakkında Eskişehir Mahmudiye ilçe Devlet Hastanesi Müdürü Erman Atalar tarafından işe gelmediği için tutanak tutuldu. Müdür Erman Atalar, bu tutağın ardından görev yerinden sürüldü.

İKİNCİ GÖREVİ DE VAR

Öte yandan işe gitmeden maaş aldığı iddia edilen Kübra Han'ın kaymakam olan eşi Harun Reşit Han'ın oluru ile geçtiğimiz Ağustos ayında ikinci bir görev olarak Mahmudiye Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na da görevlendirildiği öğrenildi. Paramediklerin ikinci görevlendirme yapılmasının uygun olmamasına rağmen kaymakamın eşine ikinci bir görevlendirme yapılmış olması da şaşkınlık yarattı. Kaymakam Harun Reşit Han konuyla ilgili doğrudan açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak yakınlarına “Eşimin işe gitmeden maaş aldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Eşim aynı zamanda ikinci görevle sosyal yardımlaşma vakfında da görevlidir. Görevini yerine getirmektedir. Tüm ilçe halkı bunu bilmektedir” dediği öğrenildi.