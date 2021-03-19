Baraj doluluk oranı 2021 yılında yüzde 40 arttı

İstanbul'da Aralık ayında yüzde 19 seviyelerine gerileyen barajların doluluk oranları devam eden yağışlarla beraber artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 63, 03'e yükseldi.

BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

İstanbul barajlarında 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 63.34 seviyesine çıktı. Bu oran son 6 ayın zirvesi olduğu görüldü. Geçtiğimiz aylarda doluluk oranı ise şöyle olmuştu:

“Ağustos 51.90, Eylül 41.95, Ekim 33.52, Kasım 27.26, Aralık 22.32, Ocak 40.39”

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

– Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 78.37

– Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 46.03

– Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 33.52

– Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 62.99

– Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 57.23

– Terkos barajı doluluk oranı yüzde 59.06

– Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 59.28

– Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 70.60

– Darlık barajı doluluk oranı yüzde 73.95

– Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 52.4