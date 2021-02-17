Baraj doluluk oranı cadde ve sokaklardan toplanan karlarla yükseltiliyor

İstanbul’da günlerdir devam kar yağışının ardından barajlardaki su seviyesi artmaya devam ediyor. İSKİ’den son yapılan açıklamada barajlarda su seviyesinin yüzde 48.28’ye yükseldiği ifade edildi.

Sultangazi Belediyesi ekipleri de kepçe yardımıyla cadde, sokak ve kaldırımlardan topladıkları karları kamyonlara doldurup, Alibeyköy Barajı bölgesine döküyor. Böylece, özellikle yaz aylarında İstanbul’un su ihtiyacına çare olunması amaçlanıyor.

SUYUMUZA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Yoğun kar yağışı öncesi ekiplerimizi ve araç filomuzu hazır hale getirmiştik. Ekiplerimiz, özellikle araç ve insan sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi, gün içerisinde de bu çalışmalar devam ediyor. Su sıkıntısı yaşadığımız günlerde yoğunlaşan kar yağışının yalnızca barajlara düşen miktarı bizlere su olarak dönüyor. Bu noktada arkadaşlarımız ile sokaklarımızda kürediğimiz karları ilçemizdeki Alibey Barajı bölgesine boşaltıyoruz. Suyumuza hep birlikte sahip çıkalım diye konuştu.

KARLAR BARAJA YAKIN OLAN MAHALLELERDEN TOPLANIYOR

Ekiplerin kar küreme, tuzlama çalışmalarını aralıksız yaptığını söyleyen Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Murat Özgür ise Yollarda biriken kar suları yağmur suyu sistemiyle boşa gitmesin istedik. İlçemiz çok yoğun kar alıyor. Sokak ve caddelerden toplanan karları Alibeyköy Barajı bölgesine getirip İstanbulun susuzluk problemine bir nebze de olsa katkı sağlamak istiyoruz. Böylece yazın daha rahat etmeyi umuyoruz. Karları, baraja yakın olan Habipler, Yayla, Eski Habipler mahallelerinden topluyoruz. Günde 100-150 kamyon kar getiriyoruz dedi. DHA

BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

– Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 55.76

– Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 32.80

– Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 24.19

– Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 50.72

– Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 54.37

– Terkos barajı doluluk oranı yüzde 46.53

– Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 63.69

– Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 54.17

– Darlık barajı doluluk oranı yüzde 54.40

– Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 50.53