Baraj doluluk oranları artmaya devam ediyor

İstanbul’da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16’ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlı sistemlerle birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51.33’e ulaştı.

BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

Ancak yine de İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında düşük kaldı. Aynı dönemin 2020 yılında yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 62.44 olarak kayıtlara geçmişti. Bir önceki yıl 2019 ise doluluk yüzde 91.37 olarak ölçülmüştü. Barajlarda şu anda 445 milyon metre küp su birikti. Bu su miktarı hesaplamalara göre bu su hiç yağmur yağmaması durumunda bile yaklaşık 160 gün yetiyor.

ÇAMURA SAPLANAN SANDALLAR YENİDEN YÜZMEYE BAŞLADI

Barajlardaki doluluk oranı artışından Terkos Baraj gölü su havzası da nasibini aldı. Bir ara kuraklık nedeniyle barajdaki doluluk oranı yüzde 30’lu seviyelere kadar düşerken karların erimeye başlamasıyla doluluk oranı yüzde 48.14’e kadar yükseldi. Baraj gölü kıyısında su seviyesinde azalma nedeniyle çamurun içine oturan sandallar yeniden yüzmeye başladı. Bölge havadan görüntülendi. İstanbul’da yapılan ölçümlerde şu anda yedi barajda su seviyesi yüzde 50’nin üzerine çıktı.

– Ömerli: Yüzde 60.31

– Papuçdere: Yüzde 35.30

– Sazlıdere: Yüzde 27.47

– Büyükçekmece: Yüzde 54.63

– Alibeyköy: Yüzde 57.41

– Terkos: Yüzde 48.14

– Kazandere: Yüzde 59.49

– Elmalı: Yüzde 57.71

– Darlık: Yüzde 56.53

– Istrancalar: Yüzde 50.83

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

Gün gün İstanbul'daki barajlarda artış işe şu şekilde gerçekleşti:

18 ŞUBAT : 48.67

19 ŞUBAT : 49.16

20 ŞUBAT : 50.03

21 ŞUBAT : 50.56

22 ŞUBAT : 51.33