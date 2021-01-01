Bariyer polis aracına ok gibi saplandı

Zincirlikuyu'dan Çağlayan istikametine giden polis otosu, Şili-Mecidiyeköy sapağına geldiği esnada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç sapakta bariyerlere çarptı. Kazada aracın içerisindeki 2 polis memuru yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurlarını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Memurların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili bir süre inceleme yaparak tutanak tuttu. Hareket kabiliyetini kaybeden araç, çekici yardımıyla yapılan çalışmalar sonucunda kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Belediye ekiplerinin kumlama çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. (İHA)