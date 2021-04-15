Baro başkanı, tepki olarak sabaha kadar adliye önünde bekleyecek

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avukatlık Kanunu'na aykırı şekilde, avukatların adliyeye girerken detaylı aramadan geçirilmesine karşı sabaha kadar adliyede bekleyeceğini açıkladı.

Polat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

* Antalya Adliyesi'ne girmek istiyorsanız, Avukatlık Kimlik Kartınızı okutup önce iki ayrı turnikeden, ardından eşyalarınızı x-ray cihazına koyup, duyarlı kapıdan geçmek durumundasınız. Sizi adliyeye almak istemeyebilirler.

* Kapıdaki polisler ve özel güvenlik görevlileriyle tartışmanız gerekebilir. Hakkınızda tutanak tutulabilir, soruşturma açılabilir, idari yaptırım kararı düzenlenebilir, dahası bir de disiplin yönünden gereği yapılmak üzere baroya şikayet edilebilirsiniz.

* Bu uygulama, avukatları potansiyel suçlu, yargının ‘ötekisi’ olarak gören anlayışın, savunmasız yargı hayalinin bir yansımasıdır. Hukuka ve Avukatlık Kanunu'na aykırı olan bu uygulamaya son verilmesi için yaptığımız hiçbir girişimden sonuç alamadığımız gibi sorun her geçen gün daha da büyümeye başladı.

* Bu nedenle, farkındalığı yükseltmek amacıyla, sembolik bir protesto, sivil bir itaatsizlik eylemi olarak sabaha kadar adliyede olacağım! Umarım sorunun çözümüne katkısı olur.