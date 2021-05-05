Baro başkanından aşı çıkışı: Bırakın AVM’leri Adliyelere bakın

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, adliyelerde görülen işlerin, nitelik bakımından sosyal mesafe olgusunu ortadan kaldırdığına işaret etti. Durakoğlu, hem icra sürelerinin devam etmesi hem de duruşmaların yapılmaya devam etmesi bakımından devam eden bir alış-veriş olacağından zorunlu olarak adliyelerde bulunan avukatların aşılanmalarının şart olduğunu ifade etti.

“AŞILAMAYI 40 YAŞLA SINIRLANDIRMANIN MANTIĞINI BULAMAYIZ”

Adliyelerde daha çok genç avukatların bulunduğuna dikkat çeken Durakoğlu, “İstanbul'daki stajyer avukat sayısı 6 bin ve bunların çok büyük bölümü zorunlu olarak adliyelerde. Yapılan açıklamalar, bulaş riskinin daha çok bu yaşlarda olduğunu anlatıyor. 51 bin avukatın, levhasına yazılı olduğu İstanbul Barosunda 40-50 yaş aralığında olup bu evredeki aşılamadan yararlanacak olan meslektaş sayısı 9 bin 124. Oysa 40 yaş altı sayımız 31 bin 618. Bu sayıya stajyerleri de eklerseniz, aşılamayı 40 yaşla sınırlandırmanın mantığını bulamayız” ifadelerini kullandı.

“GENÇ AVUKATLAR, BULAŞ RİSKİ TAŞIYAN EN GENİŞ KESİM”

Avukat Durakoğlu, İstanbul'daki adliyelere günde en az 30 bin kişinin geldiğini ve gelenlerin yüksek bulaş riski taşıdıklarını ifade ederek, “Duruşmaları avukatsız yapamayacağınıza göre, avukat dışındaki adliye görevlilerinin aşılanması ile beklenen faydayı sağlamak olası değildir. Bütün bu nedenlerle alınan karara, ‘Buna da şükür' diyemiyoruz. Bizim talebimiz, bir ayrım söz konusu olmadan bütün avukatların aşılanmasıydı. Genç Avukatlar, bulaş riski taşıyan en geniş kesim. Bu bir imtiyaz talebi değildir. Bırakın AVM'leri Adliyelere bakın” dedi.

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