Baronun dava açtığı, belediyenin karşı çıktığı genişletme projesinin temelini bakan attı

Mersin Barosu tarafından ‘Yürütmenin durdurulması’ istemiyle dava açılan Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, STK'lar ve çevrecilerin karşı çıkmasına rağmen Mersin Limanı genişletilmesine yönelik temel atma töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu tarafından yapıldı.

Törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vali Ali İhsan Su, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Kamu-Özel İşbirliği Daire Başkanı Ali Kamil Özmen, MIP Genel Müdürü Johan Van Daele ve MIP Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Kurtul katıldı.

“KALKINMAYA KATKI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Törende konuşan MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, projenin hayata geçmesiyle bölgenin ve ülkenin gelişmesine katkı sağlayarak, aynı zamanda 500 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye de dolaylı ek istihdam yaratacaklarını söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla Mersin’in Doğu Akdeniz’e açılan stratejik kapı konumunun daha da güçleneceğine değinen Genel Müdür Dele, şöyle konuştu:

* MIP olarak, yüksek ihracat ve ithalat iş hacmi ile en yoğun zamanlarda maksimum terminal kapasitesine yakın çalışmaktayız. Sadece ticaretin sürekliliği için değil, aynı zamanda Mersin’in kilit rolünü korumak için de limanı verimli bir kapasiteye ulaştırmak zorundayız.

* Hinterlant ekosisteminin ihtiyacı olan hizmeti sunmak, bölgeye güçlü ve sürdürülebilir iş ortamı sağlamak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmekteyiz. Sorumluluğumuzun bilinciyle bu alandaki faaliyetlerimizi artırmaya, daha çok insana yeni istihdam olanağı yaratmaya kararlıyız.

* Dünya limanları arasındaki konumumuzu güçlendirirken, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına da katkı sağlamaya devam edeceğiz. Böylece 2043 yılına kadar TCDD’den aldığımız emaneti, o günün teknolojisiyle asıl sahibi olan Türk halkına ve Mersin’e devredebileceğiz.

MESAJ GÖNDERDİ

PSA Avrupa, Akdeniz ve Amerika Bölgesel CEO'su David Yang da temel atma töreni için mesaj gönderdi. Yang, mesajında şu ifadelere yer verdi:

* Çalışmalarının başlangıcı olan Mersin Limanı EMH II Genişleme projesi ile yatırımdan yararlanacak olan kargo sahiplerine liman merkezli tedarik zinciri çözümleri geliştirecek, hassas programlanmış intermodal bağlantı ve teknoloji destekli dijital platformlar aracılığıyla kargoların lojistik bağlantısını ve görünürlüğünü artıracak ve Mersin'in Doğu Akdeniz Bölgesi için bir ana merkez olarak konumunu sağlamlaştıracaktır.

* MIP'nin oluşturduğu ekosistem ile altyapı, teknoloji ve insana yatırım yapmaya devam ederek, kente ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağız.

“TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN LİMANLARI ARASINDA”

Daha sonra konuşan Bakan Karaismailoğlu, limanların sayısı artarken çağa uygun nitelikte olan tersanelerde gemi sanayi inşası kapasitesinin de genişletildiğine işaret etti.

Mersin Limanı'nın Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz'in önde gelen limanlarından olduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

* Limanımız coğrafi kapasitesi, serbest bölge ile komşu olması ulusal ve uluslararası kara, hava, demir ve deniz yolu modalarıyla entegre olmasından dolayı ülkemiz için büyük bir önem arz etmektedir.

* 2007-2020 yılları arasında Mersin Uluslararası Limanı'na 1.2 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. Sadece ülkemiz için değil, Irak, Suriye ve diğer komşu ülkelerle olan ticarette kritik işleri olan limanımız fiyat ve taleplere cevap vermek için sürekli olarak genişletilmekte ve kapasite artırımına gidilmektedir.

* Zira uluslararası deniz taşımacılığında Akdeniz Limanları Asya, Avrupa hattında aktarama limanları olarak önem kazanmaktadır. Bu minvalde temelini atacağımız proje de son derece gerekli bir projedir. Yatırım bütçesi 375 milyon dolar olan projemizi bir buçuk yılda tamamlamayı hedefliyoruz.

* Projemizin 2022 yılı sonunda işletmeye açılması ile birlikte 500 kişi doğrudan 5 bin kişi de dolaylı olarak istihdam sağladığını da müjdelemek istiyorum. Mersin Limanı'nı genişletme projesiyle güneyde toplam 800 metrelik rıhtıma sahip olacak ve 400 metrelik 2 mega geminin yanaşmasına uygun hale getirecektir. Limanımızın kapasitesi bu sayede 2,6 milyon tü dan 3,6 milyon tü ye ulaşacaktır.

“ATATÜRK PARKI BU ALANIN SINIRLARI DIŞINDA YER ALIYOR”

Limanın genişlemesiyle Atatürk Parkı'nın zarar göreceği iddialarına ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

* Gerek Türkiye gerekse bölgemize katkı sunacak çok önemli olan bu projeyle ilgili çalışmaları sırasında maalesef herhangi bir gerçekliği olmayan bir dizi haberler de kamuoyu ile paylaşıldı.

* Öncelikle Mersin limanı genişletme projesinin işletme hakkı sözleşmesi gereğince belirlenen sınırlar çerçevesinde planlanmıştır. Yani limanımızı genişletirken Atatürk Parkı bu alanın sınırları dışında yer almaktadır.

* Dün olduğu gibi yarın da mersinli vatandaşlarımız ve geleceğimiz çocuklarımız Atatürk Parkı'nı kendilerine sunduğu imkânlardan faydalanmaya her zaman devam edecektir. Bunun yanında Atatürk Parkı'nın diğer ucunda bulunan ve çok eski bir yapıya sahip olan Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nı rehabilite etmek ve genişletmek için etüt proje çalışmaları da bakanlık olarak sürdürüyoruz.

* Mersin ilinde denizcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla su sporları merkezi ve tekne yanaşma yeri amacıyla barınak kapasitesi arttırılarak yenilenecek ve ayrıca içerisinde yürüyüş yolu iskele ve seyir terası yer alacaktır.

Konuşmaların tamamlanmasından sonra MIP Genel Müdürü Johan Van Daele tarafından Bakan Karaismailoğlu ve Vali Su'ya plaket verildi. Daha sonra ise Bakan Karaismailoğlu ve diğer ilgililer tarafından temel atma töreni yapıldı.

* Program Bakan Karaismailoğlu ve açılışa katılanların liman genişletme sahasında yaptığı inceleme ile son buldu.

Temel atma töreni nedeniyle polisin yoğun güvenlik önlemleri devam ederken, Sahil Güvenlik botları da liman sahası çevresinde devriye görevi yürüttü.