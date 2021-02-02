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Bartın açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de Bartın'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün Ege Denizi'nde deprem fırtınası yaşanmış ilerleyen saatlerde ise Kayseri sallanmıştı.

Güncellenme: 16:45, 02/02/2021
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Bartın açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünün Karadeniz’de Bartının Kurucaşile ilçesinin 3.08 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 16.02’de meydana geldi. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde olan deprem, Kurucaşile’nin yanı sıra Amasra ve Kastamonu’nun Cide ilçesinde de hissedildi.

Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, “Depremi 3-4 saniye hissettik. Herhangi bir hasarımız yok. Halkımıza geçmiş olsun” dedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


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