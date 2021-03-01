Bartın’da Covid-19 varyantı nedeniyle 4 mahalle karantinaya alındı

Ulus İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi toplantısının ardından açıklamada bulunan Ulus Kaymakamlığı, yapılan incelemeler ve filyasyon çalışmaları sonucunda ilçede Hisar Köyü Değirmenyanı Mahallesi Göldüzü mevkiinde Covid-19 varyantı taşıyan hastaların ve temaslılarının çoğaldığını duyurdu.

Bu nedenle vatandaşların sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 28.02.2021 tarih saat 20:00 itibariyle Hisar Köyü Değirmenyanı Mahallesinin girişinden itibaren Hocaoğlu, Alikadıoğlu, Hacıkadıoğlu ve Müyesseroğlu mahallelerinin ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği açıklandı.

Karantinada bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının Vefa Destek Ekipleri tarafından giderileceği duyuruldu.

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