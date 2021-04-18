Başakşehir’de 14.078 metrekare arsa icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul ili Başakşehir ilçesi İkitelli-2 Mahallesi,168 cilt,16529 sayfada kayıtlı,1481 ada 5 parsel sayılı 14.078,27 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmaz icradan satılacak.

Bilirkişi raporuna göre ” Değerlemeye konu olan gayrimenkul; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi,Ziya Gökalp Mahallesi,401. Sokağa yakın konumludur. Bölgede yapılaşma yoğun değildir. Yakın civarda konut projeleri ve Lojistik alanları fonksiyonludur. Parsel üzerinde yapılaşma yoktur. Arazi eğimlidir. Altyapı hizmetleri tamamlanmamıştır. “denilmektedir.

Birinci satış günü 1 Haziran 2021, ikinci satış günü ise 29 Haziran 2021 olarak belirlendi.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN…