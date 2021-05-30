Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Başakşehir’de 2 ton 162 litre sahte içki ele geçirildi

Başakşehir’de sahte içki imalathanelerine düzenlenen operasyonda toplamda 2 ton 162 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:27, 30/05/2021
HaberlerGündem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri 26 Mayıs’ta Başakşehir’de sahte içki yapıldığı belirlenen bir imalathaneye operasyon düzenledi. İmalathanede toplamda 2 ton 162 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler şu şekilde:

*35 adet her biri 30 litrelik bidonlarda alkollü içki,

*1.112 adet 1 litrelik şişelerde alkollü içki,

* 18.000 adet farklı markalara ait alkollü içki etiketleri,

* 550 Adet üzerinde sahte bandrol bulunan alkollü içki şişelerine ait kapak,

* 350 Adet alkollü içki şişelerine ait kapak,

* 550 Adet boş alkollü içki şişesi,

* 80 adet 30 litrelik boş bidon

İlginizi Çekebilirİstanbul'da binlerce litre sahte alkol ele geçirildiİstanbul'da binlerce litre sahte alkol ele geçirildi
Başakşehir Emniyet istanbul operasyon Sanayi
Yayınlanma Tarihi:14:20,