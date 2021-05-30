Başakşehir’de 2 ton 162 litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri 26 Mayıs’ta Başakşehir’de sahte içki yapıldığı belirlenen bir imalathaneye operasyon düzenledi. İmalathanede toplamda 2 ton 162 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler şu şekilde:
*35 adet her biri 30 litrelik bidonlarda alkollü içki,
*1.112 adet 1 litrelik şişelerde alkollü içki,
* 18.000 adet farklı markalara ait alkollü içki etiketleri,
* 550 Adet üzerinde sahte bandrol bulunan alkollü içki şişelerine ait kapak,
* 350 Adet alkollü içki şişelerine ait kapak,
* 550 Adet boş alkollü içki şişesi,
* 80 adet 30 litrelik boş bidon