Başhekimden el pençe karşılama!

Uşak Eğitim, Araştırma Hastanesi Başhekimi Mücahit Avcil’in ziyaretine gelen AKP’lileri karşılama şekli tepki topladı. Avcil kendini, “Korona tedbirleri yüzünden el vermedim” şeklinde savundu...

Ali Ekber ERTÜRK

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Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Avcil'in AKP'liler karşısındaki pozu tartışma yarattı. SÖZCÜ'ye “Yeni değil, 14 Mart Tıp Bayramı'nda çekilmişti” dediği fotoda Başhekim Avcil'in AKP Uşak Milletvekili ve aynı hastanenin eski Başhekimi İsmail Güneş ve AKP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar'ı hastaneye gelişlerinde el-pençe şekilde karşıladığı görülüyor. Başhekim Avcil, skandal poz için “Lanse edildiği gibi aşırı bir durumum olmaz. Olağan bir karşılama idi” dedi.

Ardından şunları söyledi: “Coronavirüs tedbirleri nedeniyle, karşımdaki tokalaşmak için el uzatmasın diye elimi önde arkada kenetlerdim ya da cebime sokardım. Milletvekili İsmail bey bu hastanenin de eski başhekimidir. Despot biri değildir. Benden, yardımcılarımdan ya da hastanedeki herhangi bir personelden ‘el pençe divan durun' şeklinde bir talebi yoktur. Çoğu zaman hastanedeki ziyaretlerini sessizce yapar, eşlik etmemizi bile istemez. Sadece milletvekili değil, bakanlar, bakan yardımcıları ve daha pek çok yüksek protokolden kişileri karşılarım. Devlet terbiyesinin gerektirdiği selamı ve sıcaklığı gösteririm.” Avcil, aynı milletvekiliyle birlikte görüntü verdiği ve kendisinin elinin cebinde olduğu bir başka kareyi de paylaştı.