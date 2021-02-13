‘Başım ağrıyor’ deyip uykuya dalan öğretmen, yatağında ölü bulundu

Ailesiyle birlikte İstanbul'dan Antalya’ya giden öğretmen İdris Küçük (38), saat 23.00 sıralarında eşi Pınar Küçük'e başının ağrıdığını söyledi, ardından da uykuya daldı.

Saat 00.05 sıralarında eşinin hareketsiz yattığını fark eden Pınar Küçük, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, İdris Küçük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Küçük'ün herhangi bir darp izine rastlanılmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Küçük'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. (İHA)